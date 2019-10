Michelle Vieth habla de su complicado proceso de divorcio y confirma quién se quedará con sus hijos La actriz mexicana compartió detalles de su divorcio con el torero Christian Aparicio y su intención de recibir la patria potestad de sus dos hijos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque suele regalarnos siempre la mejor de sus sonrisas, lo cierto es que detrás de esa mueca feliz hay un gran dolor en la vida Michelle Vieth. Poco amiga de hablar de su vida personal, lo cierto es que la actriz se está separando de su ya ex, el torero Christian Aparicio. Un proceso del que no ha dado muchos detalles pero de cuyas palabras se desprende el complicado momento por el que está pasando. “Sí es desgastante y es drenante pues es la situación por la que pasan muchas mujeres, a veces te va bien, a veces te va mal, a veces regular”, expresó a los medios durante su asistencia a un evento. A ella parece que no le fue tan bien como hubiese querido. Su proceso se está prolongando más de lo que hubiese esperado y la mantiene yendo a los juzgados para encontrar la solución. “Está todavía en tribunales, en proceso y el día que se acabe yo seré la más contenta y lo gritaré a los cuatro vientos”, dijo sobre esta relación que en los últimos meses ha estado empañada por rumores de infidelidades por ambos lados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque siempre intenta estar risueña, la realidad es preocupante. Después de una separación en donde hay hijos de por medio, en su caso dos, la situación es aún más difícil. Y es precisamente en ese momento en el que es encuentra. Si hay algo que tiene claro y a lo que no está dispuesta a renunciar es a la patria potestad de sus pequeños. Ella quiere predicar con el ejemplo y llevar esta dura etapa con dignidad para que su hijo y su hija, fruto de su relación con el torero, no se sientan afectados. “La constitución es muy clara y habla de que los menores de 14 años, y mis cuatro hijos son menores de 14 años, deben de permanecer con la mamá”, explicó, así que no tiene mucho más que discutir al respecto, con eso no se juega. “Algo contrario a eso sería no seguir la constitución”, aseveró la actriz que luce más guapa y en forma que nunca. Mucha suerte en este periodo de transición. Advertisement EDIT POST

