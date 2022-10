¡De cuento de hadas! Así fue la fiesta de 15 años de la hija de Michelle Vieth La adolescente lució como toda una princesa con el exclusivo diseño que creó para ella el reconocido diseñador mexicano Mitzy. Su chambelán fue su hermano mayor, Lean. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Vieth Michelle Vieth y su hija | Credit: Mezcalent; Instagram Michelle Vieth La fiesta de 15 años es uno de los acontecimientos más esperados en la vida de toda adolescente y la hija de Michelle Vieth, Michelle, no iba a ser la excepción. La joven llevaba meses preparando junto con su madre todos los detalles de la esperada celebración y por fin llegó el día en el que vio cumplido su sueño. Mich –como la llaman cariñosamente– celebró el pasado fin de semana con una fiesta de ensueño sus 15 años. "Como un cuento de hadas, gracias a todos por todo, gracias", escribió la hija de Vieth al término de la celebración a través de las redes sociales. Michelle Vieth Hija de Michelle Vieth celebra sus 15 años | Credit: Instagram Michelle Vieth Michelle Michelle Vieth en sus 15 años | Credit: Instagram Michelle Vieth La adolescente lució como toda una princesa sacada de una película de Disney con el exclusivo diseño que creó para ella el reconocido diseñador mexicano Mitzy. Michelle Vieth Hija de Michelle Vieth en sus 15 años | Credit: Instagram Michelle Vieth "Gracias Mitzy por bordar tan finamente con ese don que Dios te dio, con todo tu amor y todo tu talento este sueño de vestido, convirtiéndola en una princesa. Ayudándome a cumplirle con ese corazón tan grande y generoso su sueño a mi señorita", no tardó en agradecerle la actriz de telenovelas como Amigas y rivales y Mi fortuna es amarte desde su perfil de Instagram. Michelle Vieth Madre e hija en los 15 años de Mich | Credit: Instagram Michelle Vieth Su chambelán Lean, el hermano mayor de la quinceañera, fue el encargado de acompañar a la adolescente en este día mágico y especial. "Gracias Lean por siempre sostener la mano de tu hermana con tanto amor y firmeza", fueron las palabras que compartió la inolvidable protagonista de Mi pequeña traviesa en Instagram. "Le pido a Dios que nos ayude para que siga siempre siendo así. Los amo con toda mi alma". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de Michelle esperaba con mucha ilusión la llegada de este día. "[Mi madre] me dejó elegir todo", contaba semanas atrás en una entrevista para el programa matutino de Las Estrellas. "Siempre en todo me ha apoyado y me gusta mucho que podamos hacer esto como una experiencia de madre e hija".

