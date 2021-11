¡Michelle Vieth destruida ante la muerte de un familiar tras pelea con reporteros! Con el corazón roto, no pudo llegar a despedirse por más que lo intentó de su ser querido antes que éste falleciera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tiempos difíciles para Michelle Vieth. Si hace poco más de un año la actriz lamentaba la pérdida de su padre, Dennis Vieth, con el alma rota, la protagonista de Mi pequeña traviesa volvió hoy a perder a otro de los seres queridos más cercanos a su corazón: su abuelito, Werner Hermann Paetau Khin, al que adoraba. "Mi wapo… Celebro ese amor único que nos teníamos… Todo lo que sé, lo que soy fue gracias a ti (y a Oma)" , dijo refiriéndose a su abuelita. "Corrí, volé lo más que pude pero más que lo intenté no pude llegar a darte tu último beso", dijo lamentando no haber llegado a tiempo de despedirse. "Sigue y seguirás como siempre en mi corazón, en mi alma, en nuestra familia. Prometemos cuidar de Oma como solo tú sabías. TE AMAMOS" y finalizó en alemán: "adiós abuelito, dulces sueños". El difícil momento no ha estado exento de polémica, ya que cuando la actriz iba rumbo a tomar un vuelo para ver a su abuelito ya muy grave, fue captada llorando por los reporteros y después de pedirles privacidad, ellos colgaron el video. "Cuando alguien, sea quien sea, te suplica, te pide que por favor respetes… Se hace eso si eres humano y tienes corazón. Pero si eres escoria y no tiene ni un ápice de humanidad en tu alma, haces lo que Edén Dorantes en estos momentos acaba de hacer. ¡Ya fue suficiente, no más! Respeto a la prensa, pero no a quienes con el dolor ajeno de toda una familia hacen esto. ¡Basta!", dijo en sus redes. La actriz acaba de volver a las pantallas, tras diez años alejada de la televisión, para participar en la nueva novela de David Zepeda, Mi fortuna es amarte, en la que comparte set con actrices como Chantal Andere y Lisset. Michelle Vieth Credit: Instagram Michelle Vieth SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un set que también sufre por la salud de Carmen Salinas, quien sufrió un derrame cerebral y por quien otros miembros del set como Adriana Fonseca han recordado con mucho cariño durante las últimas semanas.

