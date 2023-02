Michelle Vieth demandará a Héctor Soberón por supuesta filtración de video íntimo Tras 18 años de sufrir vejaciones a causa de la publicación de un video personal, Michelle Vieth ha decidido entablar un proceso legal en contra de su expareja sentimental Héctor Soberón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2004, se dio a conocer públicamente un video íntimo de Michelle Vieth; lo cual, la convirtió en centro de críticas. Desde que dicho audiovisual salió a la luz, la protagonista de la telenovela Mi pequeña traviesa ha señalado a su expareja sentimental, Héctor Soberón, como el responsable de dicha filtración. Ahora, la famosa ha tomado la decisión de llevar a cabo un proceso judicial en contra del actor. "El poder tener una consecuencia por una infracción a mis derechos humanos sexuales, por tener esa exposición, que en otros países si existen las leyes. Cuando sucedió en mi caso el internet no era legislable, pero hoy en día ha habido muchas reformas", explicó Vieth al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Ya no tengo el miedo que tenía cuando yo tenía 15, 16 años de hablar, de alzar la voz". De acuerdo con la actriz, no busca una remuneración económica; lo que quiere es que resarza el daño que sufrió con esta situación, ya que en otro momento había declarado que ese material fue grabado por Soberón y ella; que además, fue editado con el afán de lastimarla. Michelle Vieth y Hector Soberon Michelle Vieth y Hector Soberon | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las consecuencias en su momento, por quebrantar la ley, las determina un juez y su equipo", advirtio. "Si me toca a mí ser la vocera y si fui la primera que tuvo que vivir un caso como este fue el de pornografía de venganza, me gustaría poder ser la última". Michelle Vieth asegura que este episodio no ha quedado atrás, es algo con lo que ha tenido que lidiar hasta la fecha. "No es que lo superé o dejé en el olvido. Es algo que aprendes a vivir con ello", concluyó.

