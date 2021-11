Michelle Vieth acusa a Héctor Soberón de haber filtrado video íntimo de ella Tras años de padecer las consecuencias de un video muy personal que fue dado a conocer públicamente, Michelle Vieth habla a detalle de lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, Michelle Vieth fue víctima de agresiones y especulaciones tras darse a conocer un video íntimo. Durante mucho tiempo, la actriz sufrió las consecuencias de esta filtración. Ahora señala que su primer marido, Héctor Soberón, fue la persona que dio a conocer este material, aunque aclara que no puede comprobarlo, lo sabe perfectamente. "No tengo manera [de comprobar que fue Héctor Soberón], más que con el video original, pero yo en [la telenovela Mi pequeña] traviesa usaba unos calzones que iban por arriba de los jeans, entonces en la primera parte [de dicho audiovisual] justamente traigo esos calzones. La segunda parte era nuestra casa", relató en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Fue algo que él me dijo 'Vamos a hacerlo, está divertido, es diferente'. A mí me dijo: 'Lo borré', pero lo guardó. Y no solo eso, sino que utilizó dos videos diferentes e hicieron uno solo; se hizo un solo video, que eso es lo triste". De acuerdo con la también conductora, se enteró de que sucedía por una representante de la prensa. "Llegamos con el juez, ambos con nuestros abogados [para realizar la firma del divorcio]. Y al momento de que salgo con mis abogados me encuentro a esta reportera, me entrevista, y me dice 'hay un rumor de una filtración de un video'", mencionó. "Afuera del juzgado, acababa de firmar y le digo 'el que nada debe, nada teme'. Corte A, regreso ese día a México y al otro día en la mañana el señor [Héctor Soberón] aparece en un programa en televisión nacional y le ponen una computadora, supuestamente ve un material, se desmaya, se le baja la presión y dice unas cosas extrañísimas y yo no entendía nada", explicó. "Ahí no se vio nada. me quedé 'no entiendo qué está pasando'". Michelle Vieth y Héctor Soberón Credit: Mezcalent.com; Alexander Tamargo/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para procesar la situación, la protagonista de la telenovela Soñadoras no sabía como lidiar con esta situación que no comprendía. "Me doy cuenta lo que es. Agarro el pasaporte y me voy a Houston a entender qué era todo esto lo que estaba pasando, porque cuando tienes una intimidad sana, cuando estás en pareja, se valen muchas cosas. Y al ver el material ubico perfectamente los momentos, tiempos, espacios y todo", confesó. Michelle Vieth asegura que es algo con lo que ha vivido hasta la fecha. "Fue algo muy fuerte y no es que se supere, es algo con lo que aprendes a vivir. Se violentó mi intimidad, se violaron mis derechos sexuales y sí fue devastador y sigue siendo devastador al día de hoy", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Vieth acusa a Héctor Soberón de haber filtrado video íntimo de ella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.