Michelle Torres, famosa influencer mexicana, revela que perdió a su cuarto bebé La famosa influencer reveló en su cuenta de Instagram la triste noticia de la pérdida de su bebé, pero asegura que se encuentra tranquila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Torres Michelle Torres | Credit: Instagram Michelle Torres x 2 Hace tan solo unas semanas, la famosa influencer mexicana, Michelle Torres anunció muy emocionada que esperaba su cuarto bebé junto a su esposo Mateo Gorina. "Y cuando menos lo esperábamos… la vida nos dio la sorpresa más hermosa ¡Bebe #4 en camino!". "¡Voy a ser mamá de 4. Me siento tan agradecida y feliz. Y ya tenía mil de ganas de compartirlo con ustedes", añadió en un mensaje dirigido a sus seguidores. Lamentablemente, y tras un viaje a España en familia, Torres también tuvo que comunicar la triste noticia de la pérdida de su bebé: "Les quiero compartir una noticia que fue muy triste para nosotros, unos días antes de regresarnos de España perdí a mi bebé, pero estamos bien. Estoy muy tranquila, sé que todo es por algo y que todo es perfecto", comenzó diciendo con la voz entrecortada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenía cuatro meses, estábamos súper ilusionados, pero en la vida siempre habrá momentos difíciles, que son oportunidades para aprender y crecer. Me siento tan afortunadas porque tengo tres hijas, que amo con todo mi corazón, (y que tienen) salud", añadió. Además reconoció que este bebé estará más cerca de su corazón que si hubiese nacido: "Tu misión era con nosotros. Nos llenaste de amor y nos uniste más como familia". La también modelo tiene tres hijas, Sienna de 9 años y las gemelas Gala y Masha, de 4.

