Fallece famosa presentadora de televisión después de meses ingresada por esclerosis múltiple La periodista venezolana Michelle Sapene, de 40 años, llevaba desde el miércoles en cuidados intensivos del Hospital Regional de Kendall, en Miami, debido a un cuadro muy delicado que no se pudo superar. Descanse en Paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido meses de entrega, esperanza y mucha fe tanto de su familia como de ella misma. Michelle Sapene, paciente de esclerosis múltiple agudizada en los últimos meses, no cesó de intentarlo hasta el final. La venezolana partía este jueves tal y como anunció a primera hora de la mañana su padre, Eduardo Sapene, reconocido periodista, a través de un sentido y conmovedor mensaje en sus redes sociales, desde donde tantos mensajes de amor y apoyo ha recibido todo este tiempo. "A las 8:50am de hoy, nuestra amada hija Michelle partió de este plano terrenal, para ir al encuentro de Dios Padre. Damos gracias a la vida por habernos regalado durante 40 años a una hija amorosa y dulce que nos llenó siempre de alegrías y felicidad", escribió el exjefe de Informativos de Radio Caracas Televisión. Un escrito que tuvo la reacción de cientos de seguidores que siguieron el caso de cerca desde que el pasado mes de octubre tuviera que ser ingresada de emergencia por una infección bacteriana en sus pulmones. Aunque Michelle llevaba tres años batallando con esta difícil condición, enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal, la situación se complicó durante el curso de la pandemia que terminó llevándola al hospital a finales del 2021. Entre otras cosas, este padecimiento le causó una desnutrición severa además de la falla de sus funciones renales, hematológicas y electrolíticas y una neumonía severa. Una condición condujo a la otra y el cuerpo no pudo responder como debiera. Michelle Sapene Michelle Sapene | Credit: IG/Michelle Sapene La animadora venezolana fue la cara de programas de farándula como De Boca en Boca y Ají Picante, transmitidos por RCTV. También formó parte de la sección de Artes y Espectáculos de El Observador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle se trasladó a vivir a Miami donde ha estado arropada y acompañada por sus padres Eduardo y Fina en todo momento. La familia abrió una cuenta en GoFundMe con el fin de recaudar fondos para hacer frente a los altos gastos de su ingreso hospitalario. Personalidades del medio y amigos de siempre le dedicaron unas amorosas palabras de despedida. "Lo sentimos mucho", escribió Marjorie de Sousa. "Dios la tenga en su gloria y descanse en Paz, los abrazo fuerte y mucha fortaleza", añadió Scarlet Ortiz. "Lo siento mucho Eduardo y Fina. De corazón. Un abrazo al alma", expresó Raúl González. Michelle siempre será recordada por su amor a la familia, su sonrisa ante el gran público y su valentía para encarar esta enfermedad. Descanse En Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece famosa presentadora de televisión después de meses ingresada por esclerosis múltiple

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.