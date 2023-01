Michelle Salas ya conoce a Paloma Cuevas, el nuevo amor de Luis Miguel Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Salas Credit: GTres/ Grosby Group Interceptada por paparazzi en Madrid, la influencer confesó haber conocido ya a la supuesta prometida de su padre. Además: JLO y Ben Affleck derrochan miel en Hollywood y Gloria Trevi derrana lágrimas de cocodrilo en Monterrey, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck "Shotgun Wedding" Premiere Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images La parejita se la pasó lo más de bien en la premiere de Shotgun Wedding, la nueva comedia romántica de JLO que se estrena este viernes en Amazon Video ¡y así de radiantes los vimos en la fiesta celebrada en Hollywood! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas Credit: GTres/ Grosby Group En Madrid captamos a la influencer y modelo saliendo de la residencia que habita con su novio, el empresario venezolano Danilo Díaz. Al ser interceptada por los paparazzi la rubia admitió que ya conoce a Paloma Cuevas, la nueva pareja de su padre, el cantante Luis Miguel. 2 de 7 Ver Todo Timothée Chalamet Timothée Chalamet Jean paul Gaultier Credit: Arnold Jerocki/Getty Images El actor se abre paso entre la multitud de fans para acudir al desfile de modas de Jean Paul Gaultier celebrado en París y cuya colección ha sido firmada por el diseñador colombiano Haider Ackermann. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sarah Jessica Parker Sarah Jessica parker Credit: Splash News/The Grosby Group La rubia fue captada en el set de la serie And Just Like That (HBO) con uno de sus acostumbrados y genuinos looks súper fashion y un bolsito de la diseñadora nacida en Ecuador pero residente en Miami Ximena Kavalekas. 4 de 7 Ver Todo Guillermo del Toro Guillermo de Toro Sally Hawkins y Michelle Yeoh Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Netflix El cineasta mexicano nominado al Oscar por la cinta animada Guillermo del Toro's Pinocchio, abraza a su colega la actriz Sally Hawkins (izq.)—y protagonista de su aclamada cinta The Shape of Water— y a la también nominada a la estatuilla dorada, Michelle Yeoh, en el almuerzo ofrecido en su honor por la legendaria productora Bárbara Broccoli, en Londres. 5 de 7 Ver Todo Gloria Trevi Gloria Trevi - Isla Divina Tour Credit: Medios y Media/Getty Images La cantante mexicana derramó lágrimas de cocodrilo durante la actuación que realizó en su natal Monterrey, Nuevo León, a solo días de haber sido objeto de una fuerte demanda por corrupción de menores, en Los Ángeles, CA. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sabine Moussier y Erika Buenfil Sabine Moussier y Erika Buenfil Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Las actrices se abrazan durante la rueda de prensa realizada en Ciudad de México para presentar la telenovela Perdona nuestros pecados, que estelariza la rubia al lado de Jorge Salinas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

