Michelle Salas, hija de Luis Miguel, sufre aparatoso accidente La joven modelo tendrá que someterse a una cirugía. Ella misma contó todo lo que pasó mientras disfrutaba de unas vacaciones de invierno. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las espectaculares vacaciones de invierno de Michel Salas se vieron truncadas luego de que la hija de Luis Miguel sufriera una fuerte caída mientras esquiaba en Vail, Colorado. Según ella misma contó a través de sus redes sociales, se rompió uno de los ligamientos en una de sus rodillas y le espera un largo proceso de recuperación, ya que tendrá que someterse a una cirugía. "No soy de compartir este tipo de noticias, pero sentí la necesidad de contárselos, ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha", compartió en sus historias de Instagram. Salas, fruto producto de la relación del Sol de México con la cantante Stephanie Salas, agradeció que la lesión no fuera peor de lo que pudo haber sido y reveló que tendrá que asistir a terapias de rehabilitación. "Gracias a Dios no pasó a mayores, pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo, no es tarea fácil", dijo la bisnieta de Silvia Pinal. La joven influencer colgó varias fotografías en sus historias de Instagram con unas botas especiales para el dolor, sus pies en reposo y un video en una silla de ruedas. También agradeció que esta dura experiencia le ha dado una importante lección de vida. "Hoy me queda más claro que nunca que la vida cambia en cuestión de segundos y que hay que vivirla todos los días como si fuera el último. Con esto dicho, aquí estoy de vuelta en casa, aunque cojeando, pero con todas las ganas de que pase esto pronto para volver más fuerte que nunca", expresó la modelo de 31 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, aprovechó para enviar un inspirador mensaje a sus seguidores en los que los llamó a ser valientes y vivir al máximo. "No tengas miedo de la vida, ten miedo de no vivirla intensamente. ¡Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos! Los quiero infinito", escribió en otra publicación agradecida por el interés sobre su salud.

