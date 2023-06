Así respondió Michelle Salas sobre si su padre Luis Miguel la llevará al altar Tras darse a conocer que Michelle Salas está comprometida y pronto se casará está la duda sobre la presencia de su padre Luis Miguel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En mayo de 2023, tras siete años de relación sentimental, Michelle Salas anunció su compromiso matrimonial con Danilo Díaz. A partir de entonces, han surgido las especulaciones sobre si será su padre Luis Miguel, de quien se dice está alejada desde hace tiempo, será quien la entregue en el altar. Ante ello, la influencer fue cuestionada sobre este tema. "La verdad, todavía no lo he pensado [sí será mi papá Luis Miguel quien me entregue en el altar]", mencionó Salas a los medios de comunicación. "Estoy todavía en la nube de lo acaba de pasar; entonces, no [sé]". Respecto a la posibilidad de invitar a su padre a la boda, la famosa fue clara al respecto. "Toda mi familia va a estar invitada; así que [mi papá también], correcto", advirtió. En cuanto a la propuesta de matrimonio y los detalles de su próximas nupcias se refiere, la también modelo si bien se confesó "muy contenta"; no quiso ahondar en cómo fue el momento de la entrega del anillo. Tampoco quiso hablar mucho de los planes que tiene para el gran evento. "[Mi compromiso] se los contaré con más detalle, porque fue muy lindo", expresó. Michelle Salas y Luis Miguel Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy viendo propuestas; así que cuando tenga algo más concreto con gusto lo contaré", agregó. "Todavía estoy en eso, porque entre trabajar y organizar una boda, las mujeres que se han casado saben lo que estoy hablando, es un estrés". Michelle Salas dejó clara la felicidad que la embarga tras su próxima boda; aunque no quiso dar muchos detalles, se espera que sea muy espectacular. Pero la duda continúa ¿Luis Miguel estará en la boda? Ya se verá cuando llegue el momento.

