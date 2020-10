"Lo que más deseaba", confiesa Michelle Salas sobre la reunión con su bisabuela Silvia Pinal Tras meses de estar separadas a causa de la pandemia, Michelle Salas y Silvia Pinal volvieron a encontrarse; ambas demostraron su alegría ante tan especial momento. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las medidas sanitarias han ocasionado la separación de muchos familiares para evitar cualquier contagio. Por ello, Michelle Salas estuvo alejada de Silvia Pinal por meses; incluso, cuando la primera actriz estuvo grave en el hospital. Tras realizarse el examen de COVID-19 y tener un resultado negativo, que la misma modelo dio a conocer, se reunió con su bisabuela en un restaurante de la Ciudad de México. “Lo que más deseaba”, escribió Salas en las historias de su cuenta de Instagram. RELACIONADO: Stephanie Salas habla sobre revelaciones que hizo su hija Michelle Image zoom Michelle Salas Instagram Acompañó el texto con una imagen donde se le ve sentada junto a la productora en una mesa del lugar. En la reunión también estuvieron presentes Stephanie Salas y Camila Valero, madre y hermana, respectivamente, de la influencer de moda. Además, acudieron algunos de amigos de Pinal como Rafael Herrerías. En las instantáneas se puede apreciar que los presentes disfrutaron de diversos platillos mexicanos. Además, matriarca de la dinastía Pinal no dudó en interpretar algunas canciones; lo cual no fue bien visto por algunos comensales que estaban en el lugar. Ante ello, la protagonista de la película Viridiana se pronunció. “Ya no nos dejan cantar”, dijo Pinal en uno de los videos que dio a conocer en su cuenta de Facebook. La primogénita de Luis Miguel también compartió una tierna foto, donde se le ve abrazada de su “mami”, tal como escribió la joven en dicha instantánea. Image zoom Michelle Salas Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La imagen de Michelle Salas al lado de Silvia Pinal fue celebrada por los cibernautas, quienes no dudaron en mostrar su beneplácito ante tan esperado reencuentro y dejando claro el cariño que la también productora tiene a su bisnieta. “Que foto tan hermosa, la cara de amor de doña Silvia viendo a su Michellita”, mencionó una usuaria. Image zoom Michelle Salas Instagram “La belleza de doña Silvia la heredó Michelle”, dijo un fanático. De momento, se desconoce si Michelle Salas permanecerá más tiempo en México al lado de su familia.

