Michelle Salas causa consternación tras ser operada, “en un segundo me cambió todo” La hija de Luis Miguel sufrió una grave lesión en la rodilla durante un viaje que realizó a Colorado; "no me puedo parar sola para ir al baño...agarrar un vaso de agua". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michelle Salas no está pasando por su mejor momento. Luego de sufrir un aparatoso accidente de esquí en Vail, Colorado, que le provocó la ruptura de un ligamento en la rodilla derecha, la hija del cantante Luis Miguel tuvo que ser operada, y aunque "la operación salió increíble", como ella misma manifestó este viernes por medio de su Instagram Stories, la recuperación ha sido un tema completamente distinto. Con cara lavada, cabello recogido y el glamur que la caracteriza, la modelo e influencer se dirigió a su público para confesar que ha estado desconectada "por completo" del teléfono, "inmovilizada por completo" y sufriendo una experiencia física "muy; muy dolorosa". "Ha sido un reto muy grande sobre todo cuando estás acostumbrada a ser una persona activa", dijo con mirada triste. "[El accidente] es un antes y un después; en un segundo me cambió todo. "No me puedo parar sola para ir al baño...agarrar un vaso de agua". "El lunes tengo cita con el doctor para ver cómo va todo esto", aseguró la bella integrante del clan Pinal. "Creo que ya me quitan la venda el yeso y tal. La peor parte para mí es que tengo una fobia a las agujas es que me tienen que picar en la panza diario por 10 días". El único rayito de Sol que Michelle ha tenido en estos complicados días ha sido una carta que su mamá Michelle Salas le mandó para animarla y que según confesó emocionada, la ha hecho llorar a mares. "Es un mensaje muy bonito", exclamó para luego leer la nota: 'Michelle amor de mi vida, en la vida es humano hija mía, pero es más humano saberse levantar. Las situaciones que van escribiendo el rumbo de nuestro destino son para darnos sabiduría y fortaleza. A veces, esta es la única manera de enfrentar y entender un mensaje divino mi amor'". Michelle Salas se accidentó durante su reciente viaja a la nevada Vail, en Colorado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si estás teniendo un mal día a aquellas personitas que están pasando por una mala racha…soy fiel creyente que esas cosas nos las mandan de allá arriba porque nos consideran capaces de superarlas", acotó la bella. ¡Le deseamos una pronta recuperación!

