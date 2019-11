Michelle Salas habla por primera vez del pleito con su prima Frida Sofia Michelle Salas dice no querer pelear más con su prina Frida Sofía. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Michelle Salas está celebrando ser la nueva embajadora de una marca de joyas. Durante un evento en la ciudad de México, la hija de Luis Miguel habló con la prensa sobre el nuevo logro que le agrega a su carrera, y aprovechó para hablar un poco sobre su vida personal, como nunca. Uno de los temas a colación fue su relación con Frida Sofía, con quien asegura no tiene ningún problema. "Yo no soy una persona rencorosa, si algo define mi personalidad es que yo no soy rencorosa. De mi boca nunca va a salir nada hiriente o algo malo hacia ella", dijo sobre qué piensa del comportamiento de la hija de Alejandra Guzmán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a que si existe una preocupación genuina por la salud mental de Frida, esto fue lo que tuvo para decir. "Es que yo no soy responsable de ella; es su madre… yo puedo ser su prima pero ya. Es más, soy su tía, por cierto". Image zoom Instagram (2) Se acercan las festividades navideñas y, como toda familia, Michelle espera pasarla con todas las mujeres de su familia. "En mi familia siempre tenemos la tradición de pasarla juntas. La pasamos siempre mi bisabuela, mi abuela, quien pueda venir. Es siempre complicado juntarlas a todas. El 24 siempre juntas y el 31 ya cada quien que se vaya a su parranda", dijo. Image zoom Instagram ¿Quiere que venga Friday? "A mi me encantaría si ella quiere, pero no se", aseveró. Aquí lo que detonó el pleito hace unos meses: Alejandra Guzmán explotó en redes arremetiendo en contra de su sobrina y diciendo que estaba "hasta la madre" de que las compararan. Luego le tocó el turno a la hija de Luis Miguel para opinar al respecto, aunque muy a su estilo la modelo y blogger lo hizo de forma sumamente discreta y elegante: mandado indirectas. Advertisement

Close Share options

Close View image Michelle Salas habla por primera vez del pleito con su prima Frida Sofia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.