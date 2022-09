Michelle Salas habla por primera vez sobre sus hermanos menores, hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula ¿Qué dijo Michelle Salas sobre Miguel y Daniel, sus hermanitos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Aracely Arámbula reveló que Miguel y Daniel, los hijos que tuvo con Luis Miguel, mantiene una relación cercana con su hermana mayor, Michelle Salas. Incluso, mencionó que se comunican de manera habitual, aunque no han podido reunirse debido a los compromisos profesionales que la influencer tiene en diversos países. Ahora, la modelo se ha pronunciado por primera vez acerca de estos familiares con quienes trata desde pequeños y ahora tienen 14 y 13 años, respectivamente. "Los amo, los quiero mucho", mencionó Salas a los medios de comunicación. Esta breve declaración fue la única que la primogénita del cantante quiso hacer al respecto. De hecho, se ha caracterizado por ser muy hermética en lo que a su vida privada se refiere y en el caso de sus hermanos menores no es la excepción; por lo tanto, prefiere mantenerse hermética al respecto. No así, sucede con la madre de los chicos, Arámbula, quien no ha dudado en dejar ver, en repetidas ocasiones, que sus vástagos conviven muy poco con su famoso padre. Michelle Salas Credit: Instagram/ Michelle Salas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, la protagonista de La doña también ha mencionado que sus muchachitos tienen como figura paterna a su padre y hermano, con quienes si tienen una relación habitual. De hecho, la actriz confesó que los pequeños le reclamaron porque dio a conocer sus talentos artísticos y le dejaron claro que no están interesados en dedicarse al espectáculo como sus progenitores. Aracely Arámbula Credit: Instagram/Aracely Arámbula Aracely Arámbula ha hecho evidente que le tiene mucho cariño a Michelle Salas y desea que pueda convivir más con Miguel y Daniel, pero comprende que la apretada agenda de la joven no lo hace posible, aunque el lazo es estrecho y lleno de amor.

