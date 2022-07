Se revela si Michelle Salas está próxima a casarse Michelle Salas mantiene una relación sentimental estable; lo cual, era un asunto desconocido públicamente ¿contraerá nupcias pronto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Michelle Salas prefiere mantenerse hermética en lo que a su vida privada se refiere, tal como suele hacerlo su padre Luis Miguel; por ello, pocas veces se le ha visto mostrarse públicamente con sus parejas sentimentales. Sin embargo, ha dejado ver que mantiene un romance con un joven desde hace un tiempo. Ahora, se revela si planea contraer nupcias pronto. "No la veo así que como que muy próxima a eso", mencionó Sylvia Pasquel, abuela de Salas, a los medios de comunicación. "Como que sí de repente dice 'ahora cuando me case'. Pero no la veo para nada en ese mood de que se vaya a casar ahorita. Está bien, que la goce". La actriz dejó claro que su nieta, efectivamente, mantiene una relación sentimental estable. "Si ya tiene varios años con su mari… novio; pero no lo exhibe para que no se lo apesten", advirtió. Habrá que esperar para saber si Michelle Salas decide casarse pronto o no. En otros temas, Sylvia Pasquel se pronunció ante el próximo homenaje que su madre Silvia Pinal recibirá en el Palacio de Bellas Artes, el centro cultural más importante de México, para reconocer su larga y exitosa trayectoria. "Mi mamá [Silvia Pinal] está muy, muy contenta. Pero ella es tan sencilla como que no mide el alcance del personaje tan importante que es", comentó. Michelle Salas Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fui a ver a la directora [de cultura de México, Alejandra Frausto], estuvimos platicando. Pensamos ya en una fecha y empezamos a platicar que se puede y se quería hacer", explicó. "Va a haber una conversación de varios críticos de cine que van a hablar sobre la vida artística y el legado que mi mamá está dejando en el cine, como su trabajo en México e internacionalmente. En el teatro como pionera de la comedia musical y en la televisión como la gran estrella que siempre ha sido".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela si Michelle Salas está próxima a casarse

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.