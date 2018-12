La hija de Luis Miguel y de la actriz y cantante Stephanie Salas, reveló que vivió discriminación por hablar español. A través de un video transmitido en inglés, que circula en las redes sociales, Michelle Salas explicó sobre la experiencia que jamás esperó vivir.

“Como saben, yo soy mexicana, nacida y criada en México. Me mudé a Estados Unidos hace nueve años más o menos y como una inmigrante mexicana, he experimentado ciertas situaciones donde me he sentido muy incómoda. La otra noche, estaba en el baño de este lugar y una chica me dijo: ‘por favor para de hablar español’, y yo solo dije: ¿qué? Y luego me dijo: ‘sí, para de hablar español. Regrésate a tu país’”, cuenta la modelo y vlogger de moda. “Estaba tan molesta y me sentí como……para hacer la historia corta, no importa lo que pasó después, la cosa es que todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hablas, no importa cómo luces. Lo encuentro muy cruel, muy intolerante y muy irrespetuoso”.

La joven, que ha viajado alrededor del mundo y actualmente se encuentra en Zurich, tomó lo sucedido con calma, pero sin restarle importancia, ya que además de ofrecer una reflexión a todas las personas que sufren o han sufrido por su origen latino, decidió unirse a una campaña liderada por mexicanos que pretende elevar la perspectiva de los latinos en Estados Unidos.

“Las cosas pasan por algo”, enfatizó la joven.

Al igual que Michelle, otros famosos han destacado haber sido víctimas de discriminación en la Tierra del tío Sam, como Eugenio Derbez, Eiza González, Adriana Fonseca y Salma Hayek, entre otros.