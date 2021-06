Michelle Salas se pronuncia contra la serie de Luis Miguel: “No es justo que utilicen mi vida y mi historia” Para Michelle Salas la serie biográfica de su padre Luis Miguel la expone de una manera inadecuada; por ello, hace público su malestar. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando la serie biográfica de Luis Miguel salió a la luz, algunas personas que son retratadas en la emisión se pronunciaron en contra. De hecho, se rumora que su hija Michelle Salas tuvo un distanciamiento con el cantante por la forma en que su madre, Stephanie Salas, fue descrita en la primera temporada. Ahora, la influencer alza la voz, ya que en la segunda entrega se expone parte de su vida privada, incluyendo una relación sentimental. "He vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido", mencionó en una historia que posteó en su cuenta de Instagram. "Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad", agregó. "Ninguna persona debe, bajo ninguna circunstancia, sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia". Michelle Salas y Luis Miguel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven advirtió que "me encuentro en la necesidad de hablar" para mostrar su desapruebo ante esta situación. "Se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no, necesariamente, de la mejor manera", dijo. Michelle Salas "Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen del escándalos y opiniones aunque se traten de mí porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean", enfatizó. "Me parece importante aclarar que no permití en ningún momento el uso de mi imagen, nombre y vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta". Michelle Salas Mientras Luis Miguel guarda silencio, Stephanie Salas salió en defensa de su hija Michelle. "Como madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona", mencionó en la misma red social.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Michelle Salas se pronuncia contra la serie de Luis Miguel: “No es justo que utilicen mi vida y mi historia”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.