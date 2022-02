¡Captan a Michelle Salas paseando con su novio por las calles de Madrid! Michelle Salas y su novio Danilo Díaz parece que están viviendo un momento muy importante de su vida. ¡Y se ven muy lindos juntos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Díaz Granados y Michelle Salas Danilo Díaz Granados y Michelle Salas | Credit: Grosby Ahora que han retomado su relación puesta en pausa hace unos años, Michelle Salas y su novio Danilo Díaz parece que están viviendo un momento muy importante de su vida. ¡Y se ven muy lindos juntos! Aunque la hija mayor de Luis Miguel suele ser muy discreta con sus cuestiones personales, esta vez fue fotografiada junto a su galán mientras caminaban por una calle de Madrid. Danilo Díaz Granados y Michelle Salas Danilo Díaz Granados y Michelle Salas | Credit: Grosby Al parecer, la pareja estaba resolviendo algunas cuestiones importantes en la capital de España, ya que la modelo compartió historias en las que se ve que llevaron al veterinario a su gatito Valentino, con quien vive desde hace ocho años. No obstante, la pareja lo pasó de maravilla, y se nota en lo reluciente que se ve Salas junto a su chico. Danilo Díaz Granados y Michelle Salas Danilo Díaz Granados y Michelle Salas | Credit: Grosby La modelo y el exitoso empresario venezolano, quien preside en Estados Unidos la empresa de lujo Toys for Boys, tuvieron una relación en 2016 a la que pusieron fin un año más tarde. El pasado año, la pareja se reencontró y lo cierto es que parecen estar disfrutando el amor que se tienen. Retomar esta aventura ha sido un alivio en la vida de la mexicana, quien aseguró que el pasado no fue un buen año para ella. "El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor. Mi gatito Valentino", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando la joven celebró su cumpleaños 32 en una fiesta con amigos, se dejó ver con el joven con camisa de mangas cortas en color oscuro y una camiseta blanca, con quien se dio un apasionado beso. Todos se asombraron al saber que el galán del video era nada más y nada menos que Danilo Díaz.

