Captan a Michelle Salas besando a misterioso hombre Parece que Michelle Salas está muy enamorada y así lo demostró durante su cumpleaños con el apasionado beso que le dio a un joven que la acompañaba en la celebración. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Michelle Salas celebró su cumpleaños número 32; por ello, tuvo una gran festejo con un grupo de amigos en una playa mexicana. Mientras se preparaba para apagar las velas del pastel, tenía a su lado a un joven con camisa de mangas cortas en color oscuro y una camiseta blanca quien se mostraba muy atento de la acción. Cuando la influencer apagó las velas, el muchacho se acercó hacia ella, quien le respondió con un romántico beso. Si bien, de momento, se desconoce la identidad de este misterioso hombre, se rumora que ya convive con la familia de la también modelo, debido a que en el mencionado evento también estaban presentes su madre, Stephanie Salas, su hermana menor, Camila Valero, y su abuela, Sylvia Pasquel. Sin embargo, la hija de Luis Miguel no se pronunciado al respecto. Lo que sí mencionó fue la felicidad que le embarga tras haber cumplido un año más de vida."Me tomó tiempo poder bajarme de la nube de felicidad en la que estuve estos últimos días", escribió en su cuenta de Instagram. Michelle Salas Credit: Photo by Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este cumpleaños sobrepasó todas mis expectativas en todos los sentidos", agregó. "Reafirmé lo afortunada y bendecida que soy de tener a personas tan increíbles a mi lado que me demuestran lo mucho que me quieren con actos y no solo con palabras. Celebró un año más de vida dándoles las gracias por hacerme tan inmensamente feliz. Gracias de corazón a todos ustedes por los mensajes cumpleañeros tan divinos que recibí estos últimos días. ¡¡¡¡Los amo hasta el infinito!!!!". Michelle Salas continúan con los festejos por su cumpleaños y lo hacen evidentes en sus historias de la mencionada red social.

