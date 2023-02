Michelle Rodríguez ante las críticas a su portada siendo talla plus: "La gordofia existe" El posado sexy de Michelle Rodríguez, la actriz de Amores verdaderos, en una revista ha desatado una serie de críticas. Así respondió la mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días salió a la luz la portada de la edición mexicana de la revista Marie Claire con Michelle Rodríguez como protagonista de su portada. La actriz mexicana, que es talla plus, no dudó en mostrar su lado sensual y utilizar atuendos reveladores. Si bien su posado recibió aplausos, también hubo que criticó que mostrara su lado sensual en las páginas de una publicación. Ante ello, la famosa no dudó en responder de manera directa a sus detractores. "Hubo mucha gente tomándose el tiempo de tener grandes discusiones en donde demeritan completamente el trabajo de todo el equipo y hablan de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco, que por qué yo estoy en una revista así", advirtió Rodríguez en un video en su canal de YouTube. "Con esto se demuestra que la gordofobía es algo que existe". La intérprete de Policarpia Polita López en la telenovela Amores verdaderos dejó claro que está orgullosa de su figura. "Mi cuerpo es este y es bello, y es útil", enfatizó. "Trabaja para hacerme sentir cómoda, por eso yo lo amo y lo atesoro y comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos y la importancia de hacer las paces con quienes somos, no solo físicamente porque necesitamos pasarla mejor". Michelle Rodríguez Michelle Rodríguez | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodríguez dejó claro que este tipo de comentarios pueden dañar la autoestima y ocasionar daños irreparables. Además, dejó claro que carece de problemas de salud, como se ha asegurado, y ofreció hacer públicos sus estudios médicos. "Si usted está preocupado por mi salud le agradecería que cuestionara dos veces antes de hacer un comentario agresivo porque mi salud mental también es importante y porque hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo", señaló. "No está bien hablar de un cuerpo ajeno, ni con el tema de la salud".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Rodríguez ante las críticas a su portada siendo talla plus: "La gordofia existe"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.