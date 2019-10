Las 'rebeldes' Michelle Renaud y Zoraida Gómez muestran su lado más sexy en redes Las actrices de la exitosa telenovela Rebelde incendiaron las redes sociales al modelar ligeras de ropa. El vídeo ya ha superado el medio millón de reproducciones. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son jóvenes, bellas y tienen cuerpos espectaculares. Michelle Renaud y Zoraida Gómez, quienes formaron hace 15 años parte del elenco de la exitosa telenovela juvenil de Televisa Rebelde, incendiaron este jueves las redes sociales al protagonizar un improvisado desfile en ropa interior. La grabación en la que ambas actrices mexicanas se muestran de lo más sexy ligeras de ropa mientras juegan a ser modelos de Victoria´s Secret superó en apenas unas horas el medio millón de reproducciones y llegó a alcanzar más de mil comentarios, la mayoría piropos y halagos. “Cuando juegas a que eres modelo de Victoria´s Secret”, escribió Renaud junto al vídeo en el que también aparece la actriz mexicana Florencia de Saracho, aunque en su caso algo más tapada. Los espectaculares físicos de las actrices generaron un sinfín de reacciones en redes. “No serán modelos, pero sí ángeles” o “están mejor ustedes que las de Victoria Secret”, son tan solo una pequeña muestra de los comentarios que inundaron la sexy publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperarse, no a todos les pareció acertado el vídeo por lo que no faltó la persona que no tardó en criticar a Renaud por compartir un material así en sus redes sociales. “Es una falta de respeto subir videos casi desnudas. Te siguen menores de edad y después ellas también van a querer hacer lo mismo. Esas son fotos íntimas que no deben ser mostradas en Instagram”, le escribió una de las casi 3 millones de personas que la siguen en Instagram. Directa y sin pelos en la lengua, la novia de Danilo Carrera no dudó en defender su derecho a compartir en sus redes sociales lo que ella considere oportuno. “Instagram no es para menores de edad. Osea que cualquier cosa escríbeles a sus papás que están haciendo mal dejando que tengan”, respondió tajante Michelle. Advertisement EDIT POST

