¿Michelle Renaud y Danilo Carrera ya piensan en bebés? Michelle Renaud y Danilo Carrera presumen una sólida relación sentimental. Si bien la actriz ya es madre de un niño, ¿quiere la pareja agrandar la familia con otro bebé? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La relación sentimental entre Michelle Renaud y Danilo Carrera va viento en popa. Incluso la pareja asegura que esta pandemia los ha unido mucho más; hasta acuden juntos a algunos lugares a promocionar su nuevo proyecto laboral. Esta nueva cercanía ¿acaso los ha hecho pensar en consolidar su romance con un bebé? Los actores responden. “Nosotros hacemos las cosas con planeación, así que ahorita no hay planes de bebé”, advirtió Carrera a los medios de comunicación. “Pues no [hay embarazo]”. RELACIONADO: Michelle Renaud y Danilo Carrera celebran el tercer cumpleaños de Marcello Image zoom Danilo Carrera y Michelle Renaud. Mezcalent “A nosotros no nos agarra por sorpresa la vida, en ese tema”, aclaró por su parte Renaud. Lo que los protagonistas de la telenovela Hijas de la luna dejaron claro es que estar conviviendo tanto tiempo a causa de la cuarentena fue una buena experiencia que los ayudó a conocerse en realidad y sin máscaras en ninguno de los dos. “Pasamos los primeros 60 días juntos sin salir ni a la esquina; ahí sí que nos conocimos”, agregó Renaud. “Sí nos hizo conocernos más, conocer lo bueno, lo malo. Conocí todo lo malo de él y me enamoré más”. Image zoom IG/Danilo Carrera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el actor reconoció que su novia no cambia mucho en lo público y lo privado. Por el contrario, suele ser la misma persona en todo momento. Y reveló que lo que más le gusta de su pareja es que le avisa cuando tendrá algún cambio de humor. Además se lleva muy bien con Marcello, el hijo de la actriz. “Tú [Michelle Renaud] eres muy transparente, como te presentas en el día a día también eres en la casa. Yo creo que tal vez soy más reservado; un poquito más hermitaño”, confesó. “[Ella] me avisa cuando me va a entenciar [molestar]: ‘Mi amor te voy a entenciar’. Nos llevamos muy bien”. Michelle Renaud y Danilo Carrera ahora comparten plató en la telenovela que ambos encabezan y lleva por nombre Quererlo todo.

