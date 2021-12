¡Michelle Renaud y Danilo Carrera otra vez juntos! Pese a haber anunciado su ruptura sentimental, Michelle Renaud y Danilo Carrera se reúnen de nueva cuenta ¿acaso hay una segunda reconciliación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron el término de su romance; sin embargo, semanas después se reconciliaron. A finales de octubre, la pareja confirmó su truene definitivo por lo que todo parecía indicar que la relación no quedó en los mejores términos. Por ello, llamó la atención que los actores se mostraron nuevamente juntos ¿acaso piensan retomar la relación sentimental? En realidad no, está reunión de los protagonistas de la telenovela Quererlo todo se debió a una persona que es muy importante en la vida de ambos, se trata de Marcelo, el hijo de la actriz, a quien los exnovios le realizaron un camino de look. El conductor tiene una relación muy estrecha con el niño y se ha mencionado que, hasta la fecha, tienen comunicación constante; incluso, Carrera ha sido captado públicamente cuando asiste al colegio del menor para recogerlo y llevarlo a su casa. Danilo Carrera y Michelle Renaud Danilo Carrera y Michelle Renaud | Credit: Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue la propia Renaud quien dio a conocer una imagen, en una historia que posteó en su cuenta de Instagram, donde se le ve deteniendo la cabeza de su primogénito mientras le pasa una rasuradora de pelo. A un lado, se encuentra el también escritor con su mano sobre el craneo del pequeño. "¿Cómo creen que quedó?", fue la frase que utilizó la intérprete de Aldonza Alcocer Lozada en el melodrama La sombra del pasado. Michelle Renaud y Danilo Carrera Pese a lo lindos que se ven los tres compartiendo este momento especial, Michelle Renaud y Danilo Carrera han dejado entrever que han decidido llevar vidas separadas, aunque ambos siempre se expresan con cariño uno del otro. Solo el tiempo dirá si estos actores deciden estar juntos y formar una familia.

