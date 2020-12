Close

Las fotos que demuestran que la relación de Michelle Renaud y Danilo Carrera va viento en popa Con besos de telenovelas y tiernos mensajes, los protagonistas de Quererlo todo gritan a los cuatro vientos estar más enamorados que nunca. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ante las especulaciones de que Michelle Renaud y Danilo Carrera habían terminado su noviazgo, los protagonistas de la telenovela Quererlo todo dejaron claro que por el contrario, su relación va viento en popa. El primero en desmentir los rumores fue Carrera, quien compartió una adorable fotografía junto a su amada y su hijo Marcelo en la que dejan ver la complicidad que comparten como familia, especialmente en la época de Navidad. “Ya quiero que sea Navidad para poner una sonrisa en este superhéroe y su mamá”, escribió el actor y modelo en su cuenta de Instagram, a lo que Renaud le respondió: “Ya con existir sacas nuestra mejor sonrisa. Te amamos”. Al paso de unas horas, Renaud compartió una imagen con Carrera junto a un extenso y conmovedor mensaje en el que despejó todas dudas de separación y en el que resaltó que su amor sigue vivo como el primer día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Y un día me di cuenta de que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo que, si me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta mi versión más original de mi misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. TE AMO @danilocarrerah gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastichi. Me siento muy afortunada de ser tu equipo”, escribió junto a la etiqueta “Ando cursi”. Carrera no dejó pasar el mensaje de su novia sin una respuesta. “¡Me encantas cursi y me encanta despertarte con Marcelo a besos en la mañana! Lo mejor de mi día”, aseguró. Image zoom En una de sus historias de Instagram, la actriz también compartió un corto video en el que bromeaba con su novio sobre la mascarilla que le protege del coronavirus y en el que compartieron un beso digno de telenovelas.

