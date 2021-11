Michelle Renaud termina con los rumores de infidelidad y deja clara la causa de su ruptura con Danilo Carrera Desde el anuncio del término del romance de Michelle Renaud y Danilo Carrera se han desatado una serie de rumores; ahora, Michelle Renaud rompe el silencio y habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se dio a conocer la ruptura de Michelle Renaud y Danilo Carrera, de inmediato surgieron especulaciones sobre la razón de este segundo término sentimental. Así, se rumoró que hubo infidelidad por parte de la actriz con su colega Matías Novoa. Ante ello, los dos galanes de telenovela desmintieron totalmente esas situación. Sin embargo, la protagonista de la telenovela Quererlo todo se había mantenido al margen; ahora, alza la voz y explica la verdadera razón del final de su noviazgo. "Una relación solo funciona cuando los dos tienen la misma intención. ¡Crecer juntos!", mencionó Renaud en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Acompañó esta frase de Paulo Coehlo con una imagen de dos personas que están creciendo como si fueran el tronco de un árbol; ambos están regando sus raíces. La intérprete de Yamelí Montoya Vélez en el melodrama La reina soy yo también mostró que está saliendo adelante con otra fotografía donde se le aprecia tranquila y feliz en una especie de lago teniendo como fondo piedras y plantas; porta un bikini negro. "Hagas lo que hagas, siempre quédate un As bajo la manga", mencionó para acompañar dicha instantánea que posteó en su misma red social. Quererlo todo Quererlo todo | Credit: Instagram Michelle Renaud; Instagram Danilo Carrera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes con elogios y muestras de apoyo por parte de los usuarios estuvieron presentes. "Guapísima"; "Bien dicho hermosa"; "¡Qué chulada de mujer!"; "Michelle Renaud eres mi ídola, hermosa", y "Bellísima Michell Renaud, eres única", fueron algunos de los mensajes. Michelle Renaud está retomando la vida de soltera al lado de su hijo Marcelo y cerrando de tajo la polémica a su alrededor.

