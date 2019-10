Michelle Renaud revela cómo sería su hombre ideal La protagonista de La reina soy yo (Univision), Michelle Renaud, revela cuáles son las cualidades que debe tener su hombre ideal By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Michelle Renaud cumplió su sueño de ser cantante, aunque sólo sea en la ficción, como protagonista de La reina soy yo (Univision), teleserie de estreno en Estados Unidos esta semana. Y pensando más allá, espera que Santa le traiga otro sueño: su hombre ideal. “Yo era de estas personas que esperaba a que toda su familia se fuera para quedarme sola en la casa, poner la música a todo volumen, poner todos mis peluches y echarme conciertos de seis horas bailando y cantando”, dijo. Image zoom Mezcalent “Aquí me dieron la oportunidad de subirme a un escenario, de cantar, de sentirme en este ambiente y además me regalaron la voz de Gela [Arango] que es divina, entonces soy muy privilegiada”. Y ya que hablamos de sueños, si pudieras pedir al hombre ideal, ¿cómo sería? “Bueno, vamos a hacerle mi lista a Santa Claus para mi pareja. Me encantaría, obvio, más que nada que mi hijo y él se lleven perfecto, o sea que se quieran, que sea un hombre que tenga plática”, expresó. “Si es vegano se lo voy a agradecer muchísimo a Dios. Si hace AcroYoga conmigo ya soy súper afortunada”. “Y que respete y entienda mi trabajo, y que jamás quiera anteponerse a mi trabajo en cuestión tiempos y cosas. Y que me quiera mucho y se deje querer porque soy muy intensa y me gusta querer y apapachar, entonces que sea alguien que sepa que lo van a querer, ¡que se deje!”, finalizó. Advertisement EDIT POST

