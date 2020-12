Close

Ex de Michelle Renaud responde si le preocupa que su hijo pase más tiempo con Danilo Carrera El exesposo de la actriz mexicana se pronunció sobre el tema a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A Michelle Renaud le encanta todo de su pareja Danilo Carrera, especialmente la hermosa relación que tiene con su hijo Marcelo, de 3 años. "Soy muy afortunada de haber encontrado el amor en estos dos seres que tanto gozo, aprendizaje y amor me dan. Cuando estoy con ellos y conmigo soy feliz", expresaba recientemente la actriz mexicana en Instagram. Image zoom Michelle Renaud, su hijo Marcelo y Danilo Carrera | Credit: Instagram Michelle Renaud A sus 32 años, la protagonista de exitosas telenovelas como La sombra del pasado, quien vive una de las etapas más felices y plenas de su vida, ha demostrado tener mucha madurez al mantener una relación de lo más cordial con el padre de su hijo, Josué Alvarado. Poco dado a hablar de su vida, el empresario mexicano realizó este jueves una dinámica a través de las redes sociales en la que respondió a algunas preguntas de sus seguidores. Entre esas preguntas que le hicieron llegar, hubo muchas relacionadas con Michelle, como esta que le envió una seguidora acerca de la relación que tiene su hijo con Danilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿No te preocupa que tu hijo pase más tiempo con Danilo que contigo?", le preguntaron. Image zoom Michelle Renaud, Danilo Carrera, Josué Alvarado y su hijo | Credit: Instagram Josué Alvarado; Mezcalent A lo que Josué no tardó en responder: "Marcelo es 50% papá, 50% mamá. Ya como cada quien divida y disfrute su tiempo con él pues cada quien", aseguró. El ex de Michelle, quien tiene poco más de 86 mil seguidores en Instagram, también reconoció que le gustaría volver a ser padre. "Alguna vez pensé que no quería dividir mi amor por Marcelo, pero deja que se case y ya", bromeó para agregar inmediatamente: "Sí, me gustaría tener otro".

