Michelle Renaud sin palabras ante la sorpresa de Matías Novoa: "Me dejas en shock" Con la emoción disparada y el corazón a mil, la actriz compartió la prueba de amor que recibió de su novio. "Eres mi sueño hecho realidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No se han casado (todavía), pero se puede decir que Matías Novoa y Michelle Renaud están viviendo una auténtica luna de miel. La pareja se encuentra en su momento más dulce y así lo están dejando saber en sus redes sociales. Este fin de semana la actriz era sorprendida de la manera más grata por su novio y lo compartía enamorada. Una auténtica prueba de amor del chileno que la dejó sin palabras. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: IG/Michelle Renaud "GRACIAS POR TANTO. Eres mi sueño hecho realidad en todos los aspectos, me dejas en shock", escribió la protagonista de La herencia. Pero, ¿qué hizo el también actor de la exitosa novela donde se conocieron para emocionarla tanto? Hay que verlo para entenderlo. "Ahora sí me trajeron al paraíso", escribió Michelle junto a un ramillete de fotos y video que muestra el espectáculo de lugar donde le llevó Matías. Un rincón solo propio de un cuento de príncipes y princesas. De ahí que la artista no pudiera contenerse y describiera cómo se siente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Mat me doy cuenta que donde no quieres cambiar al otro AHÍ ES. Donde puedes decir todo lo que sientes bueno o malo AHÍ ES. Donde te sientes libre y libre de ser quien eres AHÍ ES. Donde el tiempo se para a su lado AHÍ ES. Donde no se buscan problemas sino soluciones AHÍ ES. Donde todo es un trabajo EN EQUIPO y ninguno carga con el otro en ningún sentido AHÍ ES. Donde los besos y la risa son el lenguaje principal AHÍ ES", expresó enamorada. Una auténtica declaración que tuvo la reacción no menos especial de Matías. "Eres mi amor eterno".

