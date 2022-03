Michelle Renaud habla de los rumores de romance con Matías Novoa, su pareja protagónica Tras haberlos relacionado sentimentalmente en el pasado, Michelle Renaud y Matías Novoa nuevamente han sido señalados de mantener un nuevo romance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Michelle Renaud terminó definitivamente con Danilo Carrera, se rumoró que fue una infidelidad de la actriz al mantener una nueva relación sentimental con Matías Novoa, quien fue su compañero en una película. En aquel momento, se aclaró la situación y se descartó cualquier idilio. Ahora, surge nuevamente esta polémica porque Renaud y Novoa se reúnen nuevamente como pareja protagónica en la telenovela La herencia. Así, ambos famosos fueron cuestionados al respecto y ninguno de los dos dudó en hacer frente a esta situación. "Es nuestro segundo proyecto; [Matías Novoa] es un tipazo, es un gran compañero", mencionó Renaud al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "No [los besos no son reales]. Somos, súper profesionales", agregó. "Ahorita estoy libre, pero quiero seguir libre. Gracias pero quiero seguir libre". Por su parte, el intérprete de Claudio Fonseti en el melodrama Vencer el pasado, también habló abiertamente sobre este tema y como su colega, dejó claro que, aunque está soltero, de momento no está interesado en entablar una nueva relación sentimental. "Hicimos una película, grabamos un mes en Acapulco, pero ahí surgieron las noticias [de un supuesto romance]", aclaró Matías Novoa. "Como dice Michelle también quiero estar solo". Matías Novoa Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Renaud también habló sobre su debut como cantante; debido a que en La herencia interpreta un tema; lo cual, es su sueño cumplido porque siempre había deseado cantar. "Imagínense, ¡lo feliz que estoy! Hicimos una canción Jessy Uribe y yo, que se llama 'Regálame un instante', es mi sueño [cantar]. La gente que me conoce sabe que no nací con eso, pero nací para soñar con eso y se me cumplió", confesó. "La canción es hermosa y va a estar todo el tiempo como salida de novela", comentó. "Michelle canta a su forma y a su forma lo van a ver. No estoy haciendo playback".

