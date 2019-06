Michelle Renaud revela la dura causa por la que se divorció a la vez que comparte nuevo beso con Danilo Carrera

Le ha costado contarlo pero finalmente Michelle Renaud ha abierto su corazón y ha expresado por qué decidió separarse de su esposo Josué Alvarado. Todos apuntan a que la razón tiene nombre y apellido, Danilo Carrera, sin embargo, parece que no es así.

Seria, calmada y segura de lo que decía, la actriz mexicana contó con sinceridad para el programa D-Generaciones que en su matrimonio había situaciones muy tóxicas que era mejor erradicar por el bien de su hijo pequeño.

“Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente (…). Había cosas de mi relación que eran muy tóxicas que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía”, comienza su fuerte testimonio.

Un comportamiento que por el bien de su pequeño sintió que no debía dejar pasar. De ahí su decisión de cortar de raíz. “Cuando me hice mamá mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia. Fue mi hijo el que me hizo tomar la decisión”, sigue en un tono serio.

Lo que le duele son las calumnias que se han dicho sobre ella acusándola de infiel, especialmente ahora que ha hecho pública su relación con Danilo Carrera. Según la actriz su divorcio no tiene nada que ver con terceras personas, sino con ellos mismos.

Feliz y enamorada nuevamente, Michelle no está dispuesta a esconder su amor y así lo ha gritado a los cuatro vientos con esta nueva foto y beso con el actor ecuatoriano en las redes sociales. ¡Love is in the air!