La televisión es una industria muy exigente en lo que a cánones de belleza tradicionales se refiere. Son muchas las actrices que a lo largo de sus carreras sufren la presión de tener que verse delgadas y con un cuerpo ‘diez’ para poder aparecer en pantalla y tener trabajo.

Así le sucedió, por ejemplo, a Michelle Renaud, la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La sombra del pasado, Hijas de la luna y La reina soy yo.

La actriz mexicana contó recientemente en el programa D Generaciones (Unicable) que conduce junto con Arath de la Torre que en varias ocasiones los productores le han pedido que modifique su cuerpo para poder obtener un personaje, entre ellos el que sería su primer protagónico.

“A mí recién operada [de los senos] iba a quedar en mi primer protagónico y me hablaron para decirme que querían que me operara las bubbies y las nalgas y yo ‘pero si ya me las operé’”, contó Renaud, quien tiene más de 3 millones de seguidores solo en Instagram.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Esta no ha sido, sin embargo, la única experiencia de ese estilo que ha vivido la actual pareja del galán ecuatoriano Danilo Carrera dentro del competitivo medio artístico.

La actriz contó que en otra ocasión otro productor le dijo que se veía demasiado ‘cachetona’ para poder interpretar el personaje que podía ser para ella.

“También llegó un productor un día conmigo y me dijo ‘tú eres vegana, ¿no?’ Y yo ‘sí’, ‘pero ¿qué comes puras papas o qué? Estás bien cachetona, así no me funciona el personaje’. Me quedé así y le dije ‘mira pues si no quieres una cachetona no me estés haciendo perder el tiempo con castings’ ¿Y qué creen? Me dio el papel a mí”, rememoró Michelle sin dar nombres.

Recordemos que hace unos meses Renaud pasó por el quirófano para quitarse los implantes de seno, mismos que se puso hace 9 años llevada por la presión del medio en el que trabaja.

“No hay nada más importante que la salud y esta sociedad nos ha enseñado que tenemos que tener bubbies para ser felices y la verdad es que no”, fue el mensaje que quiso enviar la actriz.