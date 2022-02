"Soy responsable de mi hijo sin ayuda de nadie": Michelle Renaud tras disputa con el padre del niño Michelle Renaud declaró que es ella la única que se encarga de la manutención de su hijo, Marcelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estos no son los mejores momentos en la vida de Michelle Renaud, ya que se encuentra en medio de un proceso legal con su exesposo Josué Alvarado, relacionado con su hijo Marcelo. Ahora, en una reciente entrevista para la edición mexicana de la revista ¡Hola!, la actriz declaró que es ella la única que se encarga de la manutención del menor. "Soy responsable de mi hijo al 100 por ciento sin ayuda de nadie", aseguró. A pesar de la incómoda situación familiar, Renaud reconoce que el amor de Marcelo la hace crecerse ante cualquier adversidad. "Con este niño soy invencible. Cualquier tormenta me hace los mandados", indicó. El pasado mes la actriz mexicana pidió a los medios de comunicación respeto para su hijo, tras conocer que una revista sacaría una nota donde se habla de un delicado tema familiar relacionado con Alvarado.. "Siempre he dicho que los niños son responsabilidad de todos los adultos. Les pido me ayuden a cuidar a mi hijo y a mi familia", dijo. "Les pido por favor a todos los medios que no repliquen esa noticia, que no importa lo que haya hecho el papá, eso es asunto de Marcelo y su papá y se está resolviendo y se está resolviendo con mucho amor porque hay amor de todos lados porque el papá ama a Marcelo, porque Marcelo ama a su papá y yo amo a Marcelo; pero lo tengo que cuidar y lo estoy cuidando como cualquier mamá lo haría", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según explicó, para ella lo más importante es que "la relación de Marcelo y su papá mejore, que Marcelo esté cuidado con su papá y, como siempre se lo digo a mi hijo, todos los adultos tomamos acciones a veces equivocadas, estamos aprendiendo, estamos creciendo". Por su parte, al ver las declaraciones de Renaud, el padre del niño compartió en redes un video donde se le ve conviviendo en armonía con el pequeño.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Soy responsable de mi hijo sin ayuda de nadie": Michelle Renaud tras disputa con el padre del niño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.