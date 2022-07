Michelle Renaud responde a quienes la critican por meter a su hijo en terapia de hielos La actriz Michelle Renaud responde a quienes la critican por meter a una tina con hielos a su hijo de 5 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud recordó cómo fue que terminó en el hospital, luego de que un caballo la tirara durante las grabaciones de la telenovela La herencia (Univision), que llega esta noche a Estados Unidos. "Empieza la escena, lo reparo, me tiro y Matías [Novoa] me cacha, como que separó el tiempo en mi cabeza y fue como '¡wow' lo logré!' a pesar del miedo y el pánico", dijo. "Como casi no soy intensa, me fui con los caballos y me fui con uno, lo empecé a reparar y seguía sintiendo este pánico, entonces para mí fue muy cañón decir 'órale, a pesar de este pánico, lo estoy logrando'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Renaud Michelle Renaud y los galanes de La herencia | Credit: TELEVISAUNIVISION "Me excedí, obviamente, porque en mi egoísmo de sentir que lo estoy logrando no pensé en el caballo y el caballo me dio una arrastrada, que terminé en el hospital". Así aprendió a manejar su miedo Gracias a esa experiencia con los caballos, la actriz aprendió a manejar su miedo de tal manera que no le estorbe para hacer lo que desea, como darse otra oportunidad al amor. "Fue súper valioso para mí darme cuenta que el sentir cosas no me impidan vivir lo que estoy viviendo. Si de pronto tenemos miedo a tener una relación y comprometernos, me puedo arriesgar, echar adelante a tener esta relación con todo y mi miedo, mi miedo es 'parte de'". Michelle Renaud y Osvaldo Benavides Michelle Renaud y Osvaldo Benavides | Credit: Mezcalent.com (2) La mexicana evitó hablar si mantiene un romance con Osvaldo Benavides, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos meses. ¿Romance con Osvaldo Benavides? "Eso es un tema que dejaré para mis amigos y mis familiares". Michelle no da importancia a las críticas por dejar tomar un baño de hielo a su hijo Marcelo, de 5 años. "Cuando la gente es ignorante, yo no puedo hacer nada. Si un niño se mete a una pileta de hielos porque él quiere, está bien; los niños en todos lados del mundo se meten a las albercas frías y todo". Michelle Renaud y su hijo Michelle Renaud y su hijo | Credit: Mezcalent / Instagram @michellerenaud "Yo en mi entorno estoy tan plena, tan contenta, veo a mi hijo tan feliz, tan inteligente, que no me doy cuenta si critican o no critican".

