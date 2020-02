Michelle Renaud reaparece con menos busto y un mensaje. "No quiero trabajar con nadie que me contrate solo por tener bubbies"

Después de anunciar que se iba a quitar los implantes de seno, Michelle Renaud ha compartido una imagen de lo más especial mostrando a su nuevo yo. Lo ha hecho en compañía de su novio, Danilo Carrera y con un mensaje dirigido a aquellos que aseguran que con menos pecho recibirá menos ofertas de trabajo.

“Hay algo que me saca de onda, lo que más me pregunta le gente y la prensa es si no me da miedo que no me vuelvan a contratar por no tener bubbies. Mi respuesta puntual es: no quiero trabajar con nadie que me contrate solo por tener bubbies y no, no creo que afecte para nada mi trabajo, si acaso empezaré a tener más porque hoy ya me siento súper segura de mí misma y muy feliz de ser quien soy”, ha escrito junto a esta entrañable fotografía.

La actriz quiso recalcar que en ningún momento ha criticado las operaciones estéticas, lo que sí ha querido resaltar es lo importante de tener la información necesaria antes de meterse en quirófano.

“No a todas las mujeres les pasa, pero si tienes implantes y tienes síntomas, vale la pena chequearte y, sobre todo, quienes se quieren quitar o solo cambiar los implantes es MUY IMPORTANTE que acudan con un cirujano plástico que sea experto en explantar, con el propósito de que no les dejen la cápsula con silicona adentro, como me pasó a mí”, apunta la actriz de La reina soy yo.

Su pecho luce más pequeño pero su sonrisa se ve más espectacular y radiante que nunca. Michelle ha querido mostrar esta primera foto en compañía de su chico, su compañero y cómplice en este proceso que afortunadamente ya ha dejado atrás para comenzar una nueva y maravillosa etapa.