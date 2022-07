Mira cómo reaccionó Michelle Renaud al ser cuestionada sobre romance con Osvaldo Benavides Los rumores de una relación sentimental entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides han sido muy fuertes; ahora la actriz habla al respecto por primera vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores sobre una relación sentimental entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides ha estado a la orden del día. De hecho, la actitud romántica y los mensajes cariñosos entre ambos eran evidencia de un romance. Sin embargo, parece que lo que suponía ser un idilio solo quedó en una buena amistad tal como aclaró la actriz. "Me encanta que suponen. No estoy enamorada de nadie; estoy enamorada de la vida, mi hijo. Y nada ¿cómo tomo la vida? Con alegría", mencionó a los medios de comunicación. "Con Osvaldo Benavides hicimos una película juntos", aclaró. "Si me pongo a hablar de todos mis conocidos, mis amigos, no voy a acabar". Respecto a las imágenes donde aparecen de manera muy cariñosa y las misivas cariñosas son un asunto que no desea puntualizar porque considera que forma parte de su intimidad. "No tengo que darle explicaciones a nada. Tengo amigos, amigas, familia y tengo mis propias historias que no tengo que compartir con nadie", advirtió. La protagonista de la telenovela La herencia asegura que "estoy enamorada" de sus compañeros de elenco y el trabajo en esta producción televisiva. Y desestimó que constantemente se crean historias falsas sobre su vida. "Me han involucrado [sentimentalmente] con todo el mundo. El año pasado también se decía que estaba embarazada y digo '¿cuándo nacerá ese bebé?'", mencionó. Michelle Renaud y Osvaldo Benavides Michelle Renaud y Osvaldo Benavides | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y luego dicen que estoy planeando bebé y digo '¿cuándo? ¿Con quién?'", continuó. "[Lo que dicen de mí] me da risa, me da completamente igual. Al final del día, son gajes del oficio". Michelle Renaud fue enfática al dejar claro que de momento está dedicada en cuerpo y alma a su hijo y a su carrera profesional, pero no duda volver a tener una pareja echando por tierra el supuesto romance con Osvaldo Benavides. "Sí, estoy soltera", reveló. "Siempre voy a estar abierta al amor"

