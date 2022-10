¡Michelle Renaud cuenta quién fue la Cupido en su relación con Matías Novoa! La actriz mostró traviesa el rostro de la conocida mujer que tuvo que ver mucho en que este amor se llevara a cabo. Una cómplice única. ¿Quién es? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque han tratado de llevarlo en la más estricta intimidad, finalmente Michelle Renaud y Matías Novoa han dado a conocer su historia de amor. Los protagonistas de La Herencia: un legado de amor están felices y muy enamorados, y por fin pueden gritarlo a los cuatro vientos. Ahora que su relación es pública, se empiezan a conocer más detalles de cómo surgió. Y es que, además de que el roce hace el cariño y estar cada día juntos en el set de rodaje influyó, según la actriz, también hubo una personita muy especial y allegada a ella que ejerció de maravillosa Cupido. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud No se trata de cualquier persona sino de una muy importante para la feliz mamá. A través de sus redes y con una gran sonrisa, Michelle dio a conocer el nombre y el rostro que tuvo tanto que ver en este amor. "¡¡¡Mi Maye!!! Mi Maye fue como la Cupido de mi relación. ¡A veces no sabíamos con quién andaba el jovencito!", bromeó la artista. Michelle Renaud Michelle y su sobrina Marielle | Credit: IG/Michelle Renaud Junto a este divertido video en sus historias de Instagram, Michelle mostró algunas imágenes de momentos en que se conectaba con Matías y en los que Marielle Ruesga, como verdaderamente se llama la persona en cuestión, estaba siempre presente, como una cómplice de lujo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y quién es ella? Pues nada más y nada menos que su prima, quien en los últimos tiempos se está robando todas las miradas por su gran belleza. De hecho, la joven formó parte del certamen Nuestra Belleza México en 2016. La modelo está hecha toda una influencer a la que le apasiona viajar y explorar sitios nuevos de los que hace cómplices a sus casi 15 mil seguidores. Ella supo guardarle el secreto a su prima mejor que nadie. Un secreto a voces que hoy, por fin, ya no lo es.

