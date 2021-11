Michelle Renaud, adelante sin Danilo Carrera: "Aferrarnos al sufrimiento no sirve, solo nos estanca" Así de profunda se mostró la actriz después de anunciar que estaba nuevamente soltera, defendiéndose de quien le tacha de ser demasiado positiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Michelle Renaud y Danilo Carrera trataran de darse recientemente una nueva oportunidad en el amor, parece ser que no ha habido un final feliz, a juzgar por los posts que ha compartido la joven actriz durante los últimos días, en los que dio a entender que el actor no estaba listo para el compromiso. Aunque Danilo se dejó ver en el feed de su ex colgando un comentario, algo que fue criticado por algunos internautas, Michelle Renaud compartió al día siguiente un sabio y reflexivo texto en el que explicaba cómo lograba mantenerse positiva pese a los malos tragos de la vida, y cómo algunas personas le criticaban justamente por eso: "Mucha gente me ha dicho: ay, es que tú siempre eres muy positiva, como si fuera algo negativo o me preguntan, ¿cómo le haces para encontrar lo positivo en eso? O la que más me gusta: Tú eres positiva porque lo tienes todo, como si no conociera el dolor", se defendió en su red de Instagram. Michelle Renaud Credit: IG Michelle Renaud SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo estuve analizando y a veces pienso que es a quienes más cosas dolorosas nos han pasado en la vida , los que hemos comprendido que aferrarnos al sufrimiento no sirve, solo nos estanca. Que lamentarnos de todo lo que vivimos no cambia nada y que además las situaciones dolorosas seguirán llegando toda la vida, ya que es parte del camino". Michelle Renaud participa en la película "Malvada", cinta dirigida por José Manuel Cravioto Credit: mezcalent Explicó que en toda situación "hay dos caras de la moneda: me doy cuenta que la cara dolorosa la vivo y la siento, pero si me enfoco en el área de oportunidad de esa situación le puedo sacar mucho más provecho y salgo más rápido de ahí", afirmó."No podemos evitar situaciones fuertes, que nos rompan el corazón, perder a quien amamos, estrés en el trabajo, accidentes etc. pero si podemos darle la vuelta a cómo lo vemos", reflexionó. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Mezcalent "No es exceso de positividad, es estrategia para vivir mejor, no te esperes a que la vida te dé más golpes para aprender a darle la vuelta a la tortilla", animó a sus seguidores."Empieza HOY, eso que tanto te duele, encuéntrale lo afortunado y aférrate al aprendizaje, eso que criticas velo como una bendición y ve que te enseña de ti", dijo en estos momentos que sin duda para ella no han de ser sencillos."La vida necesita tener el lado bueno y el malo para que aprendamos a valorarla" expresó para después increpar a sus seguidores: "¿En qué lado vives tú?"

