Con los ojos llorosos, Michelle Renaud hace importante petición para Navidad La artista compartió un contundente mensaje que le valió algunas críticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la Navidad ya encima, Michelle Renaud ha querido compartir un importante mensaje para concienciar sobre ciertas cosas a la sociedad. A través de sus redes, y con los ojos llorosos, la actriz mexicana se puso seria y dio a conocer este testimonio. Una publicación que volvió a generar cierta polémica y recibió críticas por parte de algún sector de su grupo de seguidores que no están de acuerdo. Michelle Renaud Michelle Renaud lanza importante mensaje para Navidad | Credit: Mezcalent "Yo no entiendo cómo los seres humanos pueden hablar de bondad y de compasión en Nochebuena. Desde que yo nací, me separaron de mi madre", comienza este video con imágenes sensibles. Michelle ejerce como voz de los cerdos y los animales, y cuenta la dura vida que tienen desde que nacen hasta que son ingeridos por los humanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz no pudo evitar que se le aguaran los ojos al ponerse en la piel de ellos. Un video que pertenece a la campaña para PETA Latino. Con la convicción de lo que se explica en este video, la artista quiso resaltar el dolor que experimentan estos seres a lo largo de su corta vida. "Imagina que te separaran de tu mamá, te dejaran dentro de una jaula pequeña durante 6 meses, y después te mataran violentamente. ¿No te gustaría que alguien hiciera algo para detener esto?", escribió junto al video. Las reacciones no tardaron en hacerse notar, unas mejores que otras. "Es cruel, pero así es la vida", "El ciclo de la vida, Michelle", "¿Y quién defiende a las plantas?", "Doble moral, perdón, pero no lo compro", "La proteína es necesaria, igual que los vegetales", "Cuida el planeta ahorrando agua con tanto hielo", le contestaron algunos. Un tema y una forma de vida que siempre que Michelle pone sobre la mesa genera polémica, pero en la que ella se mantiene firme.

