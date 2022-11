Michelle Renaud revela la condición que le puso a Matías Novoa para vivir juntos Michelle Renaud cuenta cuál fue la condición que le puso a su novio Matías Novoa para mudarse juntos ¡Y asegura que él no la cumple! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cuatro meses de relación amorosa, Michelle Renaud y Matías Novoa ya viven en la misma casa. La actriz mexicana de 34 años reveló una condición que le puso a su novio antes de dar el paso de mudarse juntos. ¡Y asegura que el actor chileno no la cumple! "Cuando Matías y yo decidimos compartir nuestras vidas solo le pedí una cosa", dice Renaud en un video en el que aparece acostada en la cama junto a su novio, que publicó en sus Instagram Stories el 30 de octubre. "¿Cuál fue mi amor?", le pregunta ella al actor de 42 años. "No animales en los cuartos", responde el chileno, quien protagoniza la serie Cabo junto a la actriz Bárbara de Regil. Michelle y Matías —quienes se enamoraron mientras grababan la telenovela La herencia— viven junto a Marcelo, el hijo de Michelle, y sus mascotas. En este video de sus Instagram Stories, Michelle muestra que en la cama también están Venus, la perra boxer de Matías, y un gato, demostrando que la regla que ella le puso a su novio de no mascotas en la habitación no fue cumplida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Renaud y Matías Novoa Credit: Instagram/@matlechat "¿Qué pasó mi Venus?", le dice la actriz a la perra, que le da besos en la cara. "¿Cómo resistirse a eso?", pregunta ella. Novoa también tiene un perro llamado Júpiter. Sin dudas, Michelle quedó rendida ante los encantos de Matías y sus mascotas, y está aprendiendo a vivir con nuevas reglas.

