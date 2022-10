¡Michelle Renaud y Matías Novoa comparten su primera foto de enamorados! Tras confirmar su romance, la parejita feliz se dejó ver así de feliz y coqueta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud y Matías Novoa están enamorados. La pareja por fin lo gritó a los cuatro vientos al mundo tras meses de silencio. Ahora que ya todos lo saben, es hora de presumir su amor. Y así lo han hecho. Los tortolitos mostraron su primera foto de enamorados tras el anuncio en una romántica salida en pareja. Michelle Renaud Matías Novoa; Michelle Renaud | Credit: Instagram (x2) Era la actriz quien publicaba un amoroso video en sus historias de Instagram. En él enseñaba sus dos manos juntas, acariciándose y con un postre delicioso delante de ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después era el propio Matías quien compartía ese idílico momento en su perfil junto a un corazón que lo dice todo. Michelle Renaud Credit: IG/Michelle Renaud A partir de ahora y tras conocerse su historia de amor, los protagonistas de La herencia: un legado de amor. estarán más en el punto de mira de todos. Algo que ellos ya parecen haber asumido al mostrar este momento tan íntimo y personal de su velada. Aunque los rumores de su enamoramiento estaban a la orden del día y los mensajes felices de Michelle daban a entender que algo bonito pasaba en su corazón, no ha sido hasta ahora que ambos se han animado a contarlo. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa en una escena de la telenovela La herencia (Univision) | Credit: Mezcalent Matías y la actriz están encantados con su relación y hasta sus hijos ya se conocen. Y lo que digan los demás, está demás. Tal es así que hace unos días la feliz mamá contestaba así a un seguidor que la juzgaba por ennoviarse con sus parejas de novela. "No, ya solo con él. Me quedo con el mejor", contestó. Una afirmación que deja claro que su corazón ya ha encontrado a quien buscaba.

