¡Una familia de 4! Michelle Renaud y Matías Novoa posan por primera vez juntos en compañía de sus hijos La actriz mexicana y el galán chileno acudieron juntos este martes a la premier de la película que protagoniza Michelle acompañados de sus respectivos hijos: Marcelo, de 5, y Axel, de 11 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matías Novoa Matías Novoa, Michelle Renaud y sus hijos en la premier de la película 'Malvada' | Credit: Medios y Media/Getty Images Michelle Renaud y Matías Novoa se convirtieron en la pareja sorpresa de este año. La actriz mexicana y el galán chileno, quienes confirmaron su noviazgo en octubre, continúan muy enamorados y seguros de querer construir una vida juntos llena de amor y felicidad. Tan seguros están de ello que los protagonistas de la exitosa telenovela de TelevisaUnivision La herencia: un legado de amor desfilaron este martes juntos por la alfombra de un evento acompañados por primera vez de sus respectivos hijos, Marcelo, de 5 años, y Axel, de 11, como la hermosa familia que ahora forman los cuatro. Michelle Renaud Axel, Matías Novoa, Marcelo y Michelle Renaud en la premier de la película 'Malvada' | Credit: Medios y Media/Getty Images La ocasión lo merecía ya que se trataba de un evento muy especial para Michelle: la premier de su primera película. La cinta lleva por título 'Malvada' y se filmó el año pasado en México. Axel, Matías Novoa, Marcelo y Michelle Renaud Axel, Matías Novoa, Marcelo y Michelle Renaud en la premier de la película 'Malvada' | Credit: Medios y Media/Getty Images "[Estoy] feliz, es la primera premier que hago en familia", declaró Novoa ante los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento. Matías Novoa Axel, Matías Novoa, Marcelo y Michelle Renaud en la premier de la película 'Malvada' | Credit: Medios y Media/Getty Images "Todo se ha dado de forma natural, todo ha fluido de forma natural, así que estamos muy contentos", agregó el actor sobre el hecho de que los cuatro ya convivan como familia. Matías Novoa Matías Novoa y Michelle Renaud en la premier de la película 'Malvada' | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también protagonista de Cabo, telenovela que Univision estrenará el 9 de enero en sustitución de la nueva versión de La madrastra, no descarta casarse con Michelle, aunque por el momento no parece que sea algo que entre dentro de los planes de la pareja en un futuro cercano. "Puede ser, no sé", respondió al ser preguntado al respecto. "Estamos pasando una etapa divina, tenemos una familia maravillosa y por supuesto que no descarto para nada casarme con ella".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Una familia de 4! Michelle Renaud y Matías Novoa posan por primera vez juntos en compañía de sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.