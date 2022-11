Michelle Renaud sobre Matías Novoa: "Nosotros ya estamos casados" La actriz mexicana y el galán chileno compartieron detalles sobre su relación amorosa en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud y Matías Novoa son la viva estampa de la felicidad. Desde que confirmaran públicamente a principios de octubre su noviazgo, la actriz mexicana y el galán chileno no han dejado de presumir a través de las redes sociales de la historia de amor que están construyendo con cimientos tan sólidos como el respeto, el amor y la lealtad. Los protagonistas de la exitosa telenovela La herencia: un legado de amor fueron abordados a su reciente llegada al aeropuerto de la Ciudad de México tras su romántico viaje a Nueva York sobre su relación amorosa por los diferentes reporteros que hacían guardia en el lugar. "Estamos enamorados, plenos… Yo estoy viviendo la mejor relación de mi vida con el hombre más maravilloso", expresó la intérprete de 34 años. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud "A lo mejor es muy pronto, han pensado en esa unión como familia pero en la boda, ¿hay planes?", les preguntó una de las reporteras. "Nosotros ya estamos casados", declaró Renaud. "La boda es una fiesta que nos impuso la sociedad. El matrimonio es un compromiso, una lealtad, una equidad y nosotros todo eso ya lo tenemos. Una fiesta, que obviamente la vamos a tener, no cambia absolutamente nada en una relación", dejó claro la actriz, quien supera los 5 millones de seguidores en Instagram. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud "Es muy triste que la gente crea que la meta es la boda porque cuando tienen la boda después ya tiran a la basura la relación y la dan por hecho y en realidad yo justo siempre le he dicho a Matías 'mi meta no es una boda, mi meta es construir una relación que dure para siempre'", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja también reiteró su deseo de convertirse próximamente en padres. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud "Yo quiero una niña con él", aseveró Michelle. "Creo que es bien importante cuando decides ser madre encontrar a la persona correcta que creas que tiene todos tus valores, que va con el mismo sueño que tú y que además lo veas y digas 'imagínate una niña o un niño de él', y Matías desde el día uno dije 'no manches un bebé de este hombre me muero'", reconoció la también heroína del melodrama Quererlo todo.

