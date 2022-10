¡Michelle Renaud comparte la mejor de las noticias sobre su relación con Matías Novoa! En una publicación a corazón abierto, la actriz dio a conocer eso que los enamorados sueñan con hacer cuando afianzan su relación. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada día es una foto, declaración o noticia nueva en lo que concierne a los enamorados, Michelle Renaud y Matías Novoa. Están felices y así lo gritan a los cuatro vientos con sus palabras, sus hechos y miradas. La más reciente publicación de la actriz es una declaración de amor en toda regla, no solo al actor, sino también a la vida y su magia. El haberles unido de esta manera y formar una relación tan especial la tiene en las nubes. "Hoy en la mañana me desperté tan enamorada y llevo tantos días despertándome así...", comienza su romántico mensaje en el que anuncia algo muy especial de los tortolitos. Michelle Renaud y Matías Novoa Michelle Renaud y Matías Novoa | Credit: IG/Michelle Renaud En sus casi cinco meses de relación, Michelle y Matías ya tienen claro en qué dirección va su amor y por eso han dado un paso más. Ha sido la propia intérprete quien lo ha comunicado de manera natural en sus redes hablando feliz del "hogar" que han creado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy, caminando en el jardín de nuestro hogar (porque ya se siente como un hogar) pensaba: 'wow, los sueños sí se cumplen, despertar con el hombre que más me gusta en el mundo, que más amo, con la persona que tiene un punto mágico para hacerme reír, que más me enseña y con un amor y paciencia increíble, y que además me regaló una familia ¡enorme! Como siempre la soñé", escribió. Una familia que incluye, como bien se ve en las fotos, no solo a Axel y Marcelo, los hijos que ambos tuvieron en relaciones pasadas, sino también los dos preciosos perros de Matías, con quienes han formado un equipo perfecto sin necesidad de periodos de adaptación. Tanto la actriz como su hijo se han mostrado felices paseando a los canes por la mañana junto a Matías, demostrando la familia humana y animalera que han creado y que ha encajado a la primera. Matías Novoa con sus perritos Matías Novoa con sus perritos | Credit: IG/Michelle Renaud "Míos", escribía la protagonista de La herencia, telenovela en la que conoció a su gran amor. La pareja no ha necesitado mucho más tiempo para vivir bajo el mismo techo y disfrutar de su unión a lo grande.

