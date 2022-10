Michelle Renaud y Matías Novoa confirman su noviazgo: "Llegaste a enseñarme el amor de verdad" Los protagonistas de la exitosa telenovela La herencia (Univision) también son pareja en la vida real. "La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad", escribió Renaud a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de amor que viven Michelle Renaud y Matías Novoa como protagonistas de la exitosa telenovela La herencia: un legado de amor, que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este, traspasó la pantalla. Tras meses de fuertes rumores, la actriz mexicana y el galán chileno confirmaron su noviazgo este jueves a través de la portada de la edición mexicana de la revista ¡Hola! "Nos gustaría ser padres juntos", se puede leer en la publicación. "La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad", escribió Renaud desde su perfil de Instagram, donde supera los 5 millones de seguidores. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa en una escena de la telenovela La herencia (Univision) | Credit: Mezcalent Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue Daniel Elbittar, quien compartió set de grabación con la pareja en el actual melodrama estelar de Univision. "Todos los hermanos del Monte sabíamos dónde iban a terminar Sara y Juan", escribió entre risas el actor venezolano, quien da vida al malvado Pedro del Monte. "Los queremos. Me encanta esta pareja. Los quiero". De la ficción a la realidad Los caminos de Michelle y Matías se cruzaron en el año 2021 mientras filmaban en México una película 'Doblemente embarazada 2'. Matías Novoa Michelle Renaud y Matías Novoa en una escena de la telenovela La herencia (Univision) | Credit: Mezcalent "A Mich yo la quiero mucho, es una gran compañera", expresaba meses atrás el actor en una entrevista con People en Español cuando aparentemente tan solo eran amigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos tocó antes de la telenovela grabar una película juntos y ahí nos conocimos y mágicamente nos llamaron al mismo tiempo cuando estábamos filmando la película para participar en este proyecto los dos como protagonistas y no sabíamos ninguno de los dos, pero nos encontramos y dijimos 'oye me acaban de llamar de Televisa y no sé qué' 'y a mí también' '¿qué proyecto es?' 'el de Juan Osorio' y me dice 'yo también' y digo 'no lo puedo creer'", contaba Novoa. "Entonces imagínate tuvimos dos proyectos seguidos, uno en el cine y otro en telenovela, que pasamos casi 6 meses juntos pues le agarré mucho cariño y es una mujer llena de amor y de energía que de verdad da gusto trabajar con gente así porque hasta el día más pesado te lo hace liviano". Michelle Renaud y Matias Novoa Michelle Renaud y Matias Novoa | Credit: Mezcalent.com ¡Muchas felicidades!

