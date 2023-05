Michelle Renaud es ingresada de urgencia por "problemas de salud" La actriz mexicana compartió la inesperada noticia desde el hospital y tuvo que suspender sus compromisos profesionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales, Michelle Renaud ha compartido su inesperado ingreso hospitalario por "problemas de salud". La actriz informaba apenada la cancelación de uno de sus proyectos debido a este inconveniente de salud con el que no contaba. "Debido a problemas de salud no vamos a poder estar con ustedes hoy en el Festival de Somos Houston, ¡y me moría de ganas de platicarles!", comienza la artista, quien ha enfrentado rumores últimamente de embarazo. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Mezcalent Afortunadamente, Michelle no estaba sola en estos momentos, su pareja, Matías Novoa, con quien acaba de celebrar el cumpleaños del hijo del actor, se encuentra con ella dándole todos los cuidados necesarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por cuidarme en todo momento y ser tan comprensivo conmigo. No sé qué haría sin ti. Te amo", le agradeció. Michelle Renaud Michelle Renaud ingresada en el hospital | Credit: IG/Michelle Renaud Por ahora, la protagonista de "La herencia" no ha dado más detalles de lo que le ha pasado pero, a juzgar por las imágenes y su mensaje, todo está bajo control. ¡Pronta recuperación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Renaud es ingresada de urgencia por "problemas de salud"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.