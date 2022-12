Michelle Renaud revela cómo es la relación que mantiene con el hijo de su novio Matías Novoa El sólido romance que Michelle Renaud y Matías Novoa han mostrado, incluye una convivencia estrecha con sus respectivos hijos. La actriz revela cómo se lleva con Axel, el primogénito de su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental entre Michelle Renaud y Matías Novoa es cada vez más sólida. Incluso, la actriz ha mencionado que comparten vida en pareja. Ante tan estrecha relación, ambos famosos deben convivir de manera habitual con Marcelo y Axel, sus respectivos hijos. ¿Cómo es la relación que la protagonista de la telenovela La herencia mantiene con el primogénito de su novio? Ella lo revela. "Es mi primera premiere, mi primera película en cine. Está mi mejor amiga, mi papa, mi hijo [Marcelo], mi novio [Matías Novoa]", mencionó Renaud a los medios de comunicación. "Axel también viene, ahorita nos vamos a tomar [algo]. Nos amamos. Cuando el amor es más grande, todo [funciona]. El amor triunfa". Por su parte, Matías Novoa, quien, como mencionó la famosa acudió al estreno de la película Malvada que protagoniza, se mostró incómodo tras ser cuestionado sobre llegar al altar con su actual pareja sentimental el próximo 2023. Matias Novoa y Michelle Renaud Matias Novoa y Michelle Renaud | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé, no sé [si nos vamos a casar el próximo año]", advirtió por su parte Novoa. "Siempre empiezan a preguntar esas cosas, empiezan a adelantar las etapas. Estamos pasando una etapa divina, tenemos una familia maravillosa y, por supuesto, que no descarto para nada casarme con [Michelle Renaud]". Michelle Renaud también se pronunció ante las imágenes que muestran a su hijito conviviendo nuevamente con su padre, Josué Alvarado; debido a que habían estado alejados por asuntos legales. "Somos una familia muy afortunada, la verdad. El amor es lo mas importante siempre; la familia es lo más importante", concluyó.

