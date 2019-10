¡Ya se conocen! Michelle Renaud revela cómo es la relación entre Danilo Carrera y su exesposo La actriz mexicana reconoció en una reciente entrevista que el padre de su hijo, Josué Alvarado, ya conoce al galán ecuatoriano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque en un inicio se llegó a rumorar en algunos medios de comunicación que el matrimonio entre Michelle Renaud y su exesposo no había terminado en buenos términos, lo cierto es que la actriz mexicana, quien mantiene desde hace 8 meses un noviazgo con el galán ecuatoriano Danilo Carrera, se lleva de maravilla con el padre de su hijo, el empresario Josué Alvarado. “Nos llevamos muy bien y tengo que decir que los cuatro, los cuatro me refiero mi bebé, Danilo, Pipo –así le decimos– y yo nos llevamos superbien y yo lo valoro muchísimo porque veo como mi hijo se emociona de ver a su papá, lo ama profundamente y sí es bonito”, contó Michelle en una reciente entrevista con el programa de televisión mexicano Con permiso (Unicable). La protagonista de exitosas telenovelas como Hijas de la luna y La reina soy yo reconoció que en un principio su exesposo no tenía muchas ganas de conocer a Danilo; sin embargo, la vida se lo puso un día enfrente y la relación terminó cuajando entre ambos. “Pipo obviamente al principio no tenía muchas ganas de conocer a Danilo, sí sabía, respeta[ba] todo perfecto, cuando fui a Ecuador Pipo cuidó a mi hijo, sabe perfecto, pero era como de ‘no me lo pongas enfrente’ y un día la vida se lo puso enfrente y después llegó Pipo y me dijo ‘es que Danilo me cae muy bien, es buena onda”, se sinceró la intérprete de 31 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene cerca de tres millones de seguidores en Instagram, reveló así por primera vez de manera pública la buena relación que existe entre su exesposo y Danilo. “Luego hacemos videollamadas, está mi hijo con su papá y se emociona [y dice] ‘Danilo’ y Danilo se pone a hablar y ya Danilo así como ¿qué onda Pipo?”, relató Renaud. “En realidad los dos tienen como muy consciente que si Danilo y yo funcionamos para toda la vida las dos relaciones son para toda la vida y tenemos que vernos siempre y yo si no quisiera nunca poner a mi hijo en esto de ‘¿oye a quién invitas: a tu papá o a mí’? Jamás. La mamá va a estar en todo, el papá va a estar en todo entonces creo que sí es superimportante que Marcelo vea una relación bonita”, agregó Michelle. Advertisement EDIT POST

