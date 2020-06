Michelle Renaud habló con Pablo Lyle y comparte cómo se encuentra La actriz mexicana realizó recientemente una transmisión en vivo a través de las redes sociales junto con Alejandra Barros en la que hablaron de su compañero en la exitosa telenovela de Televisa La sombra del pasado, quien se encuentra en arresto domiciliario en Miami. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una de las telenovelas que protagonizó Pablo Lyle para Televisa fue La sombra del pasado, historia en la que compartió créditos con Michelle Renaud y Alejandra Barros, quienes interpretaron a su pareja y a su madre respectivamente en la exitosa historia. Las actrices mexicanas realizaron esta semana una transmisión en vivo a través de las redes sociales en la que fue inevitable que no saliera el nombre del actor mexicano, quien se encuentra desde hace un año en arresto domiciliario en Estados Unidos por la muerte de un hombre al que golpeó durante una discusión de tráfico a finales de marzo de 2019 en Miami. Si bien Alejandra no ha podido ponerse en contacto con Lyle tras lo sucedido para saber cómo se encuentra, Renaud sí ha estado en comunicación con el galán de telenovelas. Image zoom Alejandra Barros, Pablo Lyle y Michelle Renaud SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hablé con él hace un par de meses, él está superpositivo, o sea él está bien. Obviamente está pasando un momento difícil pero bueno tiene el apoyo de su familia y todo", informó la también heroína del melodrama Hijas de la luna, quien destacó que Pablo es un gran persona. "Imagínate cuánto lo quiere la vida, porque es una gran persona, que nos puso a todos igual que él, o sea ahorita todos estamos igual que él, no podemos salir de la casa, nos estamos viendo por teléfono y nadie está ganando dinero…", comentó la novia de Danilo Carrera. Image zoom Elenco de La sombra del pasado Barros, que también siente un cariño muy especial por el actor tras haber trabajado juntos en La sombra del pasado, aprovechó la ocasión para hacerle llegar todo su apoyo. "Que sepa que lo amamos, Pablo donde quiera que estés te mando mi cariño siempre", expresó la actriz, quien planea junto con Renaud un reencuentro virtual del elenco del melodrama en el que lo más probable es que no esté presente el actor mexicano.

Close Share options

Close View image Michelle Renaud habló con Pablo Lyle y comparte cómo se encuentra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.