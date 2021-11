¿Michelle Renaud fue infiel a Danilo Carrera con otro actor? Danilo Carrera rompe el silencio y habla sobre las razones de su ruptura con Michelle Renaud ¿hubo un tercero en discordia? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Michelle Renaud y Danilo Carrera habían terminado su relación sentimental por segunda ocasión y de manera definitiva. Los rumores de una infidelidad por parte de la actriz con Matías Novoa no se hicieron esperar. La verdad sale a la luz y es el propio Carrera quien da a conocer lo ocurrido. "Nunca. No hubo infidelidad ni de su parte, ni de mi parte, les digo", aclaró Carrera a los medios de comunicación. "Es más [Michelle Renaud], es una dama, una mujer increíble; es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima muy bonita en la que había diferencias". El actor no dudó en llenar de elogios a su exnovia y no descartó una posibilidad de reconciliación. "Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa, increíble, que se merece lo mejor y le mandó muchísimo amor", mencionó. "Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada", advirtió. "Estoy feliz, contento. No sé, no te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero no, no (hay reconciliación)". Por su parte, Matías Novoa también habló del supuesto romance que mantuvo con Renaud; el cual, descartó por completo y de manera enfática. "No sé por qué se está hablando eso", advirtió. Michelle Renaud Michelle Renaud y Danilo Carrera | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hicimos una película juntos y, entonces, creo que la gente empezó a hablar cosas. Ha acabamos de terminar el rodaje, pero ya. No pasa nada", advirtió. Por su parte, Michelle Renaud se ha mantenido al margen de estos rumores.

