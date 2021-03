"Me tuvieron que coser": Michelle Renaud explica qué le pasó en el rostro La actriz mexicana se dejó ver recientemente en las redes sociales con una extraña 'marca' en su cara que llamó mucho la atención de sus seguidores. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre activa en las redes sociales, Michelle Renaud se dejó ver recientemente en Instagram con una extraña 'marca' en su rostro que llamó la atención de sus seguidores. "¿Qué le pasó en el rostro?" o "¿Qué tiene en el cachete?", fueron algunos de los incontables comentarios que comenzó a recibir la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La sombra del pasado, La reina soy yo y, más recientemente, Quererlo todo. Ante las dudas de sus fans, la actriz mexicana no tardó en tomarse un tiempo para explicar a través de sus historias de Instagram el porqué de su extraña 'marca' en la cara. "Tengo tres puntos. Me tuvieron que coser", dio a conocer Renaud. Michelle Renaud Image zoom Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud La intérprete de 32 años explicó que cometió la torpeza de picarse con un alfiler que le dejó una especie de tatuaje en el rostro, por lo que le tuvieron que cortar esa parte de la piel. "Nunca lo hagan", advirtió Michelle a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram. Michelle Renaud Image zoom Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud "El alfiler tenía negro y se me quedó como tatuaje y me tuvieron que cortar esa parte de la piel. Nunca se piquen, siempre vayan al dermatólogo", recomendó la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle se encuentra viviendo actualmente una etapa de mucho cambio y crecimiento a nivel personal tras su sorpresiva separación del actor ecuatoriano Danilo Carrera. En el terreno profesional, la actriz terminó de grabar hace varias semanas en México la telenovela Quererlo todo, melodrama que transmite Univision a las 3p.m., hora del Este.

